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Москва
Профиль пользователя Angelina

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О себе

Недавно переехала в Москву, чтобы реализовываться и расширять свои горизонты, знаю сколько тут прекрасных и умных людей

Занимаюсь дизайном, безумно его люблю, я творческий, понимающий и душевный человек, ищу похожего по вайбу.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

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