О себе

Недавно переехала в Москву, чтобы реализовываться и расширять свои горизонты, знаю сколько тут прекрасных и умных людей



Занимаюсь дизайном, безумно его люблю, я творческий, понимающий и душевный человек, ищу похожего по вайбу.