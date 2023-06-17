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Москва
Недавно переехала в Москву, чтобы реализовываться и расширять свои горизонты, знаю сколько тут прекрасных и умных людей
Москва
Профиль пользователя Angelina
О себе
Недавно переехала в Москву, чтобы реализовываться и расширять свои горизонты, знаю сколько тут прекрасных и умных людей
Занимаюсь дизайном, безумно его люблю, я творческий, понимающий и душевный человек, ищу похожего по вайбу.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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