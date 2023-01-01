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Москва
Москва
Профиль пользователя AngelaD
О себе
Обожаю Beyoncé 💅🏼, гулять и наслаждаться вечером, обожаю пошутить, но ещё больше поржать, ну и поплакать само собой, еда ван лав🍕🍝 за очень многое шарю(!!!!), читаю, слушаю, смотрю - в этом плане убежденный меломан, за любые движи, учусь и выживаю в меде💃🏻💃🏻💃🏻
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📺 Политика🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн
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