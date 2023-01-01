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Москва
Профиль пользователя AngelaD

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О себе

Обожаю Beyoncé 💅🏼, гулять и наслаждаться вечером, обожаю пошутить, но ещё больше поржать, ну и поплакать само собой, еда ван лав🍕🍝 за очень многое шарю(!!!!), читаю, слушаю, смотрю - в этом плане убежденный меломан, за любые движи, учусь и выживаю в меде💃🏻💃🏻💃🏻

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📺 Политика🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию веселых и добрых друзей❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 33 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

Откликнулось 12 участников

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