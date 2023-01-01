Иркутск

Профиль пользователя angel_ros

О себе Я программист с большим опытом. Строю дом. Занимаюсь робототехникой. Люблю почтать фантастику и ужжжжасы)

В общем, доктор Франкенштейн к вашим услугам)

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