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Иркутск
Я программист с большим опытом. Строю дом. Занимаюсь робототехникой. Люблю почтать фантастику и ужжжжасы)
Иркутск
Профиль пользователя angel_ros
О себе
Я программист с большим опытом. Строю дом. Занимаюсь робототехникой. Люблю почтать фантастику и ужжжжасы)
В общем, доктор Франкенштейн к вашим услугам)
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие
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