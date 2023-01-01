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Иркутск
Профиль пользователя angel_ros

фото пользователя angel_ros

О себе

Я программист с большим опытом. Строю дом. Занимаюсь робототехникой. Люблю почтать фантастику и ужжжжасы)
В общем, доктор Франкенштейн к вашим услугам)

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Иркутск → пообщаться

хочу просто поболтать с кем-нибудь на любые темы

маленькое фото пользователя yaMaRina
маленькое фото пользователя Nast_dev
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → пообщаться

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя prcfn

Москва → пообщаться

Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Marfa

Иркутск → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, кто может мне получше показать город?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Hellcat_story

Иркутск → пообщаться

Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя AnnaC

Иркутск → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе, пообщаться, настолки, погулять

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Nast_dev

Иркутск → пообщаться

Пообщаться онлайн или встретиться вживую погулять ))

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Urvanna

Чебоксары → пообщаться

Открыта к новым знакомствам и интересному общению 🤗

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Samsung_69

Иркутск → сходить на мероприятие

Пойдём в клуб, или послушать живую музыку)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Kriskiskiss

Иркутск → пообщаться

Хотелось бы пообщаться... Поговорить о жизни что-ли.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Malina18

Иркутск → прогуляться, перекусить

А пойдемте в театр?

Откликнулись 2 участника

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