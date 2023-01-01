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Москва
Профиль пользователя Angel_n

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Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя rikaminsinho

Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя KaterinaKatya

Москва → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию в бар ?)

Откликнулось 7 участников

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