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Москва
Профиль пользователя Angel_Ii

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О себе

Люблю слушать музыку в машине, много читаю и прохожу интересные курсы по психологии и таро

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью

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