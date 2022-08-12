Москва
Профиль пользователя Angel33
О себе
Нравится читать книги фэнтези, стихи, слушать музыку, ходить в кино и смотреть дома сериалы, так же люблю прогулки
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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