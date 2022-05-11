Москва
Профиль пользователя Angel04

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фото #2 пользователя Angel04

О себе

Ищу общение, друзей

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг в Москве.

Москва → сходить на мероприятие

В 13:00. Метро Дубровка

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, меня позвали на презентацию по бизнесу в среду, хочу сходить

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу пойти на бизнес-презентацию, кто со мной? Говорят будут спикеры?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя Go_talk
Москва → Другое

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Ludmilla
Москва → Другое

Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

маленькое фото пользователя Lisa_taffy
Москва → Другое

Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Создать классную тусовку!

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Ищу подругу/друга для приятного общения 🫶🏻

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Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь

маленькое фото пользователя Sobratika
Москва → Другое

Ищу подруг и друзей

маленькое фото пользователя Kirill
Москва → Другое

Если ты смелый, ловкий, умелый

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Москва → Другое

Есть кто-то из Сао(алтушка ,селигерка,Ховрино)?

маленькое фото пользователя Rozansmalinoy
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя qwsaddd
Москва → Другое

Прогуляться по Москве (можно и по ночной)

маленькое фото пользователя Goshanchik
Москва → Другое

Погулять в районе сао(Алтуфьево,селигерская,Ховрино,речной вокзал)

маленькое фото пользователя Victoriia
Москва → Другое

хочу найти подружку или компанию подружек) абсолютно за любой движ

маленькое фото пользователя Kristinohkamini
Москва → Другое

Проводит время с пользой

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