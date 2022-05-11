Москва
Профиль пользователя Angel04
О себе
Ищу общение, друзей
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия 🐈 Домашние животные
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подруг в Москве.
Москва → сходить на мероприятие
В 13:00. Метро Дубровка
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять, меня позвали на презентацию по бизнесу в среду, хочу сходить
Москва → прогуляться, перекусить
Хочу пойти на бизнес-презентацию, кто со мной? Говорят будут спикеры?
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Хотелось бы найти классных подружек
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
Москва → Другое
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.
Москва → Другое
Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить
Москва → Другое
Создать классную тусовку!
Москва → Другое
Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для приятного общения 🫶🏻
Москва → Другое
Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь
Москва → Другое
Ищу подруг и друзей
Москва → Другое
Если ты смелый, ловкий, умелый
Москва → Другое
Есть кто-то из Сао(алтушка ,селигерка,Ховрино)?
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Прогуляться по Москве (можно и по ночной)
Москва → Другое
Погулять в районе сао(Алтуфьево,селигерская,Ховрино,речной вокзал)
Москва → Другое
хочу найти подружку или компанию подружек) абсолютно за любой движ
Москва → Другое
Проводит время с пользой
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