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Москва
❌токсичность, грубость, неэмпатичность
Москва
Профиль пользователя Anechka_Gor8
О себе
❌токсичность, грубость, неэмпатичность
✅ Люблю обсуждать книги, общаться, гулять, ходить на выставки, люблю комфортное, приятное общение и дурачиться)
Нравится DarkAcademia aesthetic ✨
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры
Не нравится:
Участие в других событиях
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