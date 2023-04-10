❌токсичность, грубость, неэмпатичность ✅ Люблю обсуждать книги, общаться, гулять, ходить на выставки, люблю комфортное, приятное общение и дурачиться) Нравится DarkAcademia aesthetic ✨

Была в сети на прошлой неделе

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств: