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Москва
Профиль пользователя Anechka_Gor8

фото пользователя Anechka_Gor8

О себе

❌токсичность, грубость, неэмпатичность
✅ Люблю обсуждать книги, общаться, гулять, ходить на выставки, люблю комфортное, приятное общение и дурачиться)
Нравится DarkAcademia aesthetic ✨

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Stacy

Москва → собрать компанию

Приглашаем в книжный клуб 📖

Откликнулось 15 участников

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