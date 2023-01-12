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Москва
Профиль пользователя Anechka_181

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

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📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Onizuka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти человека, с которым можно поговорить по душам 🐣🐛🦭

Откликнулось 5 участников

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