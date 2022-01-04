Не так давно перебралась из Саратова в Москву, ищу друзей Очень не хватает в кругу общения добрых эмпатичных людей. Вот токсичных - тьма. Нет, не подумай, злость, и вспышки агрессии (экологичные) нормальные человеческие чувства. Умение проживать такие эмоции - крутой, не всем доступный навык. Я имею ввиду тупую токсичность - безосновательную ненависть, осуждение за что бы то ни было (разумеется кроме совсем аморальных вещей), пассивную агрессию и т.д. Если ты узнал себя в предыдущем предложении, к сожалению, нам не по пути :( Интересуюсь всем и ничем конкретным. Могу общаться на многие темы, интересно узнавать разные точки зрения и что-то новое в целом Хочу честных и взрослых дружеских отношений. Если ты не хочешь общаться в какой-то конкретный момент времени (или совсем) - скажи. Нужна помощь или поддержка - скажи. Тебя обидели мои слова - пожалуйста, скажи. Вкусы в музыке абсолютно разнообразны. Хотела описать что-то конкретное, но залипла на этом моменте и не смогла написать ничего. Ссылка на плейлист из любимых треков скажет за меня больше 😄 Редко смотрю фильмы, иногда смотрю сериалы и играю в компьютерные игры (не онлайн). Очень вдохновляют люди которые любят жить и могут делиться этим ощущением. Очень люблю людей Ночью люблю спать, поэтому в ночные клубы и бары практически не хожу, редко на ночные прогулки Нравятся поездки с ночевкой на природу, имею ввиду походы выходного дня, в длительном походе ни разу не была, но безусловно попробовала бы Состою в отношениях, поэтому ищу только друзей

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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