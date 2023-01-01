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Москва
Хожу в зал, катаюсь на велосипеде по паркам, бегаю
Москва
Профиль пользователя Andy666
О себе
Хожу в зал, катаюсь на велосипеде по паркам, бегаю
Люблю тихое и игристое вино, но в меру.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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