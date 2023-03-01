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Москва
Профиль пользователя AndruMirtukhov

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О себе

Делаю монтаж видео, фотографирование, создаю видео. Очень люблю любую музыку, особенно нравится лирические как My sails are set (OST One piece).

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
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