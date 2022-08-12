Люблю проводить время с друзьями, которых не хватает Посещаю спортзал, люблю весьма разнообразную музыку, пение

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться

Москва → Другое Кто хочет погулять по ночной Москве

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.