Москва
Профиль пользователя AndrianG

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О себе

Люблю проводить время с друзьями, которых не хватает
Посещаю спортзал, люблю весьма разнообразную музыку, пение

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней или дневной Москве. Welcome

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подруг 💘💘💘

маленькое фото пользователя Vladimir_16.08
Москва → Другое

Кто хочет погулять по ночной Москве

маленькое фото пользователя starcitygo
Москва → Другое

КЛУБ ДУШНИЛ. ЕСЛИ ДУШНО - ОТКРОЙТЕ ФОРТОЧКУ

маленькое фото пользователя AlexTTX4
Москва → Другое

Гулять, общаться, Москва, сейчас 🙃

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.