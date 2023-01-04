Москва
Профиль пользователя Andreynus

фото пользователя Andreynus

О себе

Здравствуйте
Я Андрей, 18 лет
Учусь на повара, кондитера
Люблю смотреть фильмы и играть в видеоигры.
Катаюсь на велосипеде, обычно летом. А зимой пытаюсь научиться кататься на коньках.

Профиль обновлён 15 ноября 2022 г.

События пользователя

Екатеринбург → другое

Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinashly
Москва → Другое

Поболтать в телеге)

маленькое фото пользователя deffirry
Екатеринбург → Другое

Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

маленькое фото пользователя Anzela
Екатеринбург → Другое

Погулять,встретиться

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