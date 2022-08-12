Москва
Профиль пользователя Andrey.msk
О себе
Ищу друзей/подругу чтобы разнообразно отдыхать в свободное от работы время. Совместные пикники,концентры,прогулки,путешествия, караоке, шахматы, за любой активный движ!
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
За любой движ.
Москва → Другое
Выходные . Совместный отдых.
Москва → Другое
Пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Общение на тему транзактного анализа
Москва → Другое
Встретиться, погулять в центре
Москва → Другое
Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)
Москва → Другое
Погулять,выпить кофе,поболтать
Москва → Другое
Собрать команду для квиза
Москва → Другое
Найти творческую компанию) все кто любит петь, играть на гитаре go
Москва → Другое
Пробежки в ЗАО
Москва → Другое
Затусим сегодня? В программе общение , игры, и котики 🐱
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