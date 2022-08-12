Москва
Профиль пользователя Andrey.msk

фото пользователя Andrey.msk

О себе

Ищу друзей/подругу чтобы разнообразно отдыхать в свободное от работы время. Совместные пикники,концентры,прогулки,путешествия, караоке, шахматы, за любой активный движ!

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в новые места.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя Serotoninyou
Москва → Другое

Общение на тему транзактного анализа

маленькое фото пользователя Eva_Lin
Москва → Другое

Встретиться, погулять в центре

Москва → Другое

Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

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Москва → Другое

Погулять,выпить кофе,поболтать

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Собрать команду для квиза

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Найти творческую компанию) все кто любит петь, играть на гитаре go

Москва → Другое

Пробежки в ЗАО

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Затусим сегодня? В программе общение , игры, и котики 🐱

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.