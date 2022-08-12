Ищу друзей/подругу чтобы разнообразно отдыхать в свободное от работы время. Совместные пикники,концентры,прогулки,путешествия, караоке, шахматы, за любой активный движ!

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

Москва → Другое Затусим сегодня? В программе общение , игры, и котики 🐱

Москва → Другое Найти творческую компанию) все кто любит петь, играть на гитаре go

Москва → Другое Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.