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Москва
Профиль пользователя AndreyE

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О себе

Люблю работу - руководитель в IT.
Люблю спорт и природу. Занимаюсь фристайл каякингом.
Зимой - беговые лыжи и путешествия в Африку.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры 💨 Кальян
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