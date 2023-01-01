Порту
Профиль пользователя AndreyDoPorto

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О себе

Люблю фотографировать, люблю долго ходить пешком. Люблю поговорить о людях, умею выслушивать и сам люблю делиться историями:-)
А ещё Что?Где?Когда?, квизы и прочее по подумать и посоревноваться)

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

События пользователя

Порту → пообщаться

У меня запылилась зеркалка - хочу выгулять её и наделать портретов:-)

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