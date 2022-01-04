Москва
Профиль пользователя Andrey_K
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа
Не нравится:
📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)
Москва → Другое
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))
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