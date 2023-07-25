Москва
Профиль пользователя Andrey822

фото пользователя Andrey822
фото #2 пользователя Andrey822

О себе

Хобби:страйкбол, сплавы, туризм, фотографии, пк игры и на планшете.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю на фото прогулку: парки, улицы Москвы, кофейни.

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу девушку для фото прогулки.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Москва → Другое

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

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Ростов-на-Дону → Другое

Банально? Но я люблю общение онлайн! Давай дружить)

маленькое фото пользователя Nastya20042
Москва → Другое

Хочу найти молодых подруг и друзей

Москва → Другое

Аквапарк карибия

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сплавы на байдарках 🛶 А потом гулять🌇🌅

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