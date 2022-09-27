Привет, в общем я учусь на стоматолога, очень увлекаюсь написанием музыки и песен, дело в том что я очень хочу перестать общаться с людьми, которые тянут меня вниз, и начать общаться с адекватами, от которых не придется ждать какой то жести))) Остальное расскажу по переписке😉

Профиль обновлён 14 апреля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 💰 Бизнес

🏢 Работа 📺 Политика ☣️ Токсичность 🏫 Учеба ✝️ Религия

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.