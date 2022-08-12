Москва
Профиль пользователя Andrey20320

фото пользователя Andrey20320

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию на выходной

Участие в других событиях

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Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

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Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

маленькое фото пользователя Leno4ek
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Вечерние пробежки 🏃🏼‍♀️в парке Динамо) Одной скучно🥱

маленькое фото пользователя Xelja
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Погулять, сходить в кафе, пообщаться.

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Приглашаем к нам в компанию 🤗 Добавляйся в наш чат 🥰

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.