Москва
Профиль пользователя Andrey20320
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
Москва → Другое
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Москва → Другое
Вечерние пробежки 🏃🏼♀️в парке Динамо) Одной скучно🥱
Москва → Другое
Погулять, сходить в кафе, пообщаться.
Москва → Другое
Приглашаем к нам в компанию 🤗 Добавляйся в наш чат 🥰
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