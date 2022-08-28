Москва
Профиль пользователя Andrey1000sad

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О себе

сплю

Профиль обновлён 12 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

по болтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Давайте поболтаем)

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