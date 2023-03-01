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Москва
Профиль пользователя AndrewShark

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Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в филармонию на скрипку.

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 83 участника

маленькое фото пользователя Elena11111

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Рериха в Новой Третьяковке

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Ricky

Москва → активный отдых

Сходить на квест: "и гаснет свет"

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ricky

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в модный движовый бар/клуб/караоке в центре 🥳

Откликнулся 1 участник

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