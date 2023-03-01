Москва
Профиль пользователя Andrew_Wisdom
О себе
Hello there!
© Obi Wan Kenobi
«После неудачной любви выбрал дружбу, как профессию»
©Андрей, 17 лет, характер нордический.
P.S. в данный момент хочу найти чернокожего другана, чтобы создать легендарный броманс! ✊🏼💪🏻
Проживаю жизнь, как легендарное приключение и ищу друзей, которые примут в нём участие.
Только со мной, ты можешь пойти за грибами со стальным мечом.
Будем плавать в грозу и в дождь в реке.
Грести в лодке лопатами (опыт уже есть).
Создавать всё что угодно: от новой бомбы до книги.
Историческое фехтование, путешествия, кино, книги, ролевые текстовые игры, балет, фигурное катание, теннис, борьба, велосипед, лошади, море, лес, режиссура , монтаж и так далее.
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
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