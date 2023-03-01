Hello there! © Obi Wan Kenobi «После неудачной любви выбрал дружбу, как профессию» ©Андрей, 17 лет, характер нордический. P.S. в данный момент хочу найти чернокожего другана, чтобы создать легендарный броманс! ✊🏼💪🏻 Проживаю жизнь, как легендарное приключение и ищу друзей, которые примут в нём участие. Только со мной, ты можешь пойти за грибами со стальным мечом. Будем плавать в грозу и в дождь в реке. Грести в лодке лопатами (опыт уже есть). Создавать всё что угодно: от новой бомбы до книги. Историческое фехтование, путешествия, кино, книги, ролевые текстовые игры, балет, фигурное катание, теннис, борьба, велосипед, лошади, море, лес, режиссура , монтаж и так далее.

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться

💩 Странный юмор

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