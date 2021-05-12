Привет 👋🏻 Меня зовут Андрей, мне 37. Люблю Progressive Trance. Обожаю бильярд, но играю редко - нету пары. На Велосипеде могу целый день кататься. Футбик тоже можно. В баскет тоже интересно. Очень люблю природу, в частности лес. Родился и живу в Москва, ВАО, Измайлово. Рост 174. Работаю в сфере IT.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → Другое Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

Москва → Другое Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱

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