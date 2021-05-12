Москва
Профиль пользователя AndreVaoMsk
О себе
Привет 👋🏻 Меня зовут Андрей, мне 37. Люблю Progressive Trance. Обожаю бильярд, но играю редко - нету пары. На Велосипеде могу целый день кататься. Футбик тоже можно. В баскет тоже интересно. Очень люблю природу, в частности лес. Родился и живу в Москва, ВАО, Измайлово. Рост 174. Работаю в сфере IT.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Любой день 🙃🚲🌳
Покатать на самокатах по центру Мск 🛴
Поиграть в бильярд 🎱
Поиграть в бильярд 🎱
Поиграть в бильярд 🎱
Ты профи 🙈в Бильярд 🎱
Погулять с собакой 🐶
Бильярд 🎱ВАО Москва
Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово
Погулять с собакой 🐶👍🏻
Участие в других событиях
Завести новые знакомства ✨
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Погулять по измайловскому парку
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱
Покататься на роликах по набережной на парке Культуры
Сходить в Панда-парк
Выставка Мультфильмы для Взрослых
Ищу владельцев ориентальных кошек))
Покататься на велосипеде, ВАО,сокольники, измайлово, лосины остров
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