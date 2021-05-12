Москва
Профиль пользователя AndreVaoMsk

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О себе

Привет 👋🏻 Меня зовут Андрей, мне 37. Люблю Progressive Trance. Обожаю бильярд, но играю редко - нету пары. На Велосипеде могу целый день кататься. Футбик тоже можно. В баскет тоже интересно. Очень люблю природу, в частности лес. Родился и живу в Москва, ВАО, Измайлово. Рост 174. Работаю в сфере IT.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

События пользователя

Москва → активный отдых

Любой день 🙃🚲🌳

Москва → активный отдых

Покатать на самокатах по центру Мск 🛴

Москва → сходить на мероприятие

Поиграть в бильярд 🎱

Москва → сходить на мероприятие

Поиграть в бильярд 🎱

Москва → сходить на мероприятие

Поиграть в бильярд 🎱

Москва → сходить на мероприятие

Ты профи 🙈в Бильярд 🎱

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять с собакой 🐶

Москва → сходить на мероприятие

Бильярд 🎱ВАО Москва

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в пинг-понг 🏓и многое другое. ВАО Измайлово

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять с собакой 🐶👍🏻

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

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Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по измайловскому парку

маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое

Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

маленькое фото пользователя e.pasch
Москва → Другое

Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱

маленькое фото пользователя Weirdestfly
Москва → Другое

Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

маленькое фото пользователя sandra_k
Москва → Другое

Сходить в Панда-парк

маленькое фото пользователя AnastasiaP99
Москва → Другое

Выставка Мультфильмы для Взрослых

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Ищу владельцев ориентальных кошек))

маленькое фото пользователя Ortego
Москва → Другое

Покататься на велосипеде, ВАО,сокольники, измайлово, лосины остров

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