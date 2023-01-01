Москва

Профиль пользователя AndreiM

О себе Работаю в IT, люблю путешествовать и авиацию в любом исполнении, хотел бы найти друзей на любом расстоянии)

Был в сети сегодня Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва