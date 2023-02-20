Москва
Профиль пользователя Andrei33

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О себе

Бегаю, хожу в зал, зимой предпочитаю покататься на доске. Общительный, люблю путешествовать, узнавать что-то новое.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, интересно провести время.

Участие в других событиях

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Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

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Выходные . Совместный отдых.

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Хочу пообсуждать отношения М+Ж

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