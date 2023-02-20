Москва
Профиль пользователя Andrei33
О себе
Бегаю, хожу в зал, зимой предпочитаю покататься на доске. Общительный, люблю путешествовать, узнавать что-то новое.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
Москва → Другое
Выходные . Совместный отдых.
Москва → Другое
Хочу пообсуждать отношения М+Ж
Москва → Другое
Тусить кто хочет? ✨✨✨
Москва → Другое
Вечеринка на теплоходе либо👇
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