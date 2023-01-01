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Москва
Москва
Профиль пользователя Andrei1111
О себе
Зовут Андрей,19 годиков, люблю катания на роликах, велосипед и т.д,музыку слушаю разную, от 90-х до 2023 года, ищю девушку
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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