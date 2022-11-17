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Москва
Профиль пользователя Andre_38

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О себе

Привет)
Живу, работаю) Езжу на фестивали, походы в лес с палаткой.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое
Айда кататься! Борисовские пруды.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
маленькое фото пользователя Dionis
Москва → Другое
Отдых на природе?) Устроить пикник на озере или ещё куда?) ВИДНОЕ
маленькое фото пользователя Alextog
Москва → Другое
Хочу пойти на концерт Radio Tapok 28.07.23, ищу компанию
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