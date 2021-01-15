Всем доброго дня. Я Андрей. Здесь ищу подругу для живого общения,совместных прогулок с перспективой создания семьи при взаимной симпатии. Считаю,что отношения с девушкой построены на: взаимоуважении,умении слушать и слышать человека, способности и желании идти на компромиссы в отношениях. Не верю в любовь с первого взгляда. Каждый человек для меня по своему уникален. Верю в то,что любой человек приходит в нашу жизнь неслучайно. Люблю спокойное общение без криков. Мне 27

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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