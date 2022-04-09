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Москва
Профиль пользователя Andmats

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О себе

Слушаю разную музыку, в зависимости от настроения, от Софии Ротару до Asking Alexandria
Обожаю кино снятое на реальных событиях
Нравится играть в покер, катать на сноуборде, снимать красивые фотокарточки и норм потусить)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность
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