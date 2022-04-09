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Москва
Слушаю разную музыку, в зависимости от настроения, от Софии Ротару до Asking Alexandria
Москва
Профиль пользователя Andmats
О себе
Слушаю разную музыку, в зависимости от настроения, от Софии Ротару до Asking Alexandria
Обожаю кино снятое на реальных событиях
Нравится играть в покер, катать на сноуборде, снимать красивые фотокарточки и норм потусить)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа
Не нравится:
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