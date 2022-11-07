Москва
Профиль пользователя Ander
О себе
Я злой и странный серый волк…))) and I wanna be high!))))))
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Поиграть в пивное казино
Москва → Другое
где хайпушки
Москва → Другое
сходить куда-нибудь на стендап
Москва → Другое
выпить, чтобы прямо выпить
Москва → Другое
Интересные разговоры по душам
Москва → Другое
Собрать компанию
Москва → Другое
Сходить в бар
Москва → Другое
сходить вместе на Hardcore FC (аналог UFC) завтра в 17:00
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