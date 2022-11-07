Москва
Профиль пользователя Ander

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О себе

Я злой и странный серый волк…))) and I wanna be high!))))))

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приятно провести время

Участие в других событиях

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Пошлите на масленицу 🥞☀️

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В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

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Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

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Поиграть в пивное казино

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сходить куда-нибудь на стендап

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выпить, чтобы прямо выпить

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Собрать компанию

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Сходить в бар

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Москва → Другое

сходить вместе на Hardcore FC (аналог UFC) завтра в 17:00

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