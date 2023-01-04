Москва
Профиль пользователя And2and

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фото #2 пользователя And2and

О себе

Разносторонние интересы: философия, религия, мироустройство. Последнее время увлёкся чаепитиями из самовара. Люблю валяться в гамаке и наслаждаться миром вокруг.)))

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги

События пользователя

Балашиха → пообщаться

Восток от Москвы, соседи отзовитесь.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

маленькое фото пользователя Harumi
Алматы → Другое

Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира

маленькое фото пользователя KseniaV
Москва → Другое

Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Санкт-Петербург → Другое

Ваш любимый холодный летний напиток?

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Как прошел ваш день?

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

маленькое фото пользователя SvetlanaSuvorova
Москва → Другое

Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?

маленькое фото пользователя Rina464
Москва → Другое

Грустно 😞 и одиноко

маленькое фото пользователя Sakuraianuri
Москва → Другое

Найти человека, который работает удаленно.

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Назови три основных принципа успешных отношений

маленькое фото пользователя Lerneri
Чебоксары → Другое

Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Скажите, что все будет хорошо и скоро...

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Что такое зрелость?

маленькое фото пользователя Aleksandra_Oren
Оренбург → Другое

Расскажи 2 интересных факта о своем городе🧭

маленькое фото пользователя Kit8
Калининград → Другое

Для поболтать: а что если... люди бы жили вечно?

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Мы абсолютно не знакомы, самое то поделиться чем-то сокровенным

маленькое фото пользователя Julia0209
Балашиха → Другое

Может просто поболтаем: ни о чем и обо всем)

маленькое фото пользователя Madinchik
Москва → Другое

Тусовка в Питере 💃

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Завершенное

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