Москва
Профиль пользователя And2and
О себе
Разносторонние интересы: философия, религия, мироустройство. Последнее время увлёкся чаепитиями из самовара. Люблю валяться в гамаке и наслаждаться миром вокруг.)))
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Москва → Другое
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Санкт-Петербург → Другое
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Самара → Другое
Обсудить кризис среднего возраста)
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Раменское → Другое
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Алматы → Другое
Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Санкт-Петербург → Другое
Ваш любимый холодный летний напиток?
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Санкт-Петербург → Другое
Как прошел ваш день?
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?
Москва → Другое
Грустно 😞 и одиноко
Москва → Другое
Найти человека, который работает удаленно.
Москва → Другое
Назови три основных принципа успешных отношений
Чебоксары → Другое
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
Москва → Другое
Скажите, что все будет хорошо и скоро...
Санкт-Петербург → Другое
Что такое зрелость?
Оренбург → Другое
Расскажи 2 интересных факта о своем городе🧭
Калининград → Другое
Для поболтать: а что если... люди бы жили вечно?
Москва → Другое
Мы абсолютно не знакомы, самое то поделиться чем-то сокровенным
Балашиха → Другое
Может просто поболтаем: ни о чем и обо всем)
Москва → Другое
Тусовка в Питере 💃
Москва → Другое
Завершенное
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