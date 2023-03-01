Москва
Профиль пользователя Ana.U
О себе
Всем привет❤️
Ищу что-то интересное и новое для себя🤗 Появилось свободное время😍💪
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Москва → сходить на мероприятие
Сходим на любые мероприятия, прогулки и шоппинг
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу компанию для прогулки🤗 ( место « остров мечты»)
Москва → пообщаться
Новый чат в телеграмме❤️
Москва → прогуляться, перекусить
Остров мечты ( прогулка, самокаты, мороженное, шоппинг, фоточки и тд)
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Москва → Другое
Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)
Москва → Другое
Ищу хорошую подругу 27+♣️
Москва → Другое
Полазить по интересным местам
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