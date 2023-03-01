Всем привет❤️ Ищу что-то интересное и новое для себя🤗 Появилось свободное время😍💪

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Москва → сходить на мероприятие Сходим на любые мероприятия, прогулки и шоппинг

Москва → Другое Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.