Москва
Профиль пользователя Anatolyi

фото пользователя Anatolyi

О себе

Знаю якутски язык, русский, английский, учил арабский. Был во многих странах.

Профиль обновлён 8 февраля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кальянная рядом с м. Курская

Москва → другое

Муж/друг на час) всё равно в Москве ничего не делаю, жду самолёта)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

маленькое фото пользователя Vika_111
Москва → Другое

Пойдём гулять?)

маленькое фото пользователя Mko05
Москва → Другое

Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Сходить в театр по Пушкинской карте🍓

маленькое фото пользователя Evaeva
Москва → Другое

🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜

маленькое фото пользователя anastasia228
Москва → Другое

Я хочу бухать

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