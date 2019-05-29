Москва
Профиль пользователя Anatolyi
О себе
Знаю якутски язык, русский, английский, учил арабский. Был во многих странах.
Профиль обновлён 8 февраля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
Сходить в театр по Пушкинской карте🍓
Москва → Другое
🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜
Москва → Другое
Я хочу бухать
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