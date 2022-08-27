Москва
Профиль пользователя Anasty7878

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О себе

Погнали заниматься хобби и ходить везде??)
Таролог астролог, люблю петь, чиллить на расслабоне. Медитирую, за саморазвитие, давай расти вместе! Обожаю пляжи. За ЗОЖ! Тактильная, люблю обнимашки и говорить/получать комплименты. Люблю спонтанный движ! Караоке, боулинг, бильярд, танцы, сайкл, духовные практики, и много других интересных мест, пошли??! 🥰🤌🔥❤️‍🔥

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Сходить в интересное место, например в караоке!)

Участие в других событиях

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Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.

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Ищу подругу

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