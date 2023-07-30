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Москва
Москва
Профиль пользователя Anastsiya
О себе
Студентка стоматологического факультета
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💃 Потанцевать
Не нравится:
Участие в других событиях
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