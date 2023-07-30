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Москва
Профиль пользователя Anastsiya

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О себе

Студентка стоматологического факультета

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

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