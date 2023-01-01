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Ну они ж другие😬

Ищу подругу для общения онлайн и оффлайн🐱

Прогуляться в центре , зайти попить кофе/бар, поболтать обо всем .

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

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