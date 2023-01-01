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Москва
Москва
Профиль пользователя AnastasyaZ
О себе
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Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия📺 Политика🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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