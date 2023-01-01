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Москва
Профиль пользователя AnastasyaZ

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О себе

🤷🏻‍♀️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия📺 Политика🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → пообщаться

Ну они ж другие😬

Москва → собрать компанию

М.Аминьевское. Пить пивко играть в UNO😝

маленькое фото пользователя Julia26o3
маленькое фото пользователя SofiaV
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня встретимся?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Nadejda

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и подруг

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Valeria.m

Москва → пообщаться

Переехала совсем недавно. Хочу найти подруг, новые знакомства 💕💕💕

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Polinarium

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре , зайти попить кофе/бар, поболтать обо всем .

Откликнулось 11 участников

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Ищу лёгкого позитивного общения)

Откликнулось 9 участников

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Хочу сходить куда-то вечером

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Ищу подружек, друзей хочу много общаться!25+

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Ищу подругу для общения онлайн и оффлайн🐱

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