Москва
Профиль пользователя Anastasya

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О себе

Люблю заниматься спортом, хожу в зал, раньше занималась вокалом, играла на фортепиано и гитаре. Люблю читать книги. Любимые книги: Мишель Бюсси- Черные кувшинки, Стивен Кинг- 11.22.63, Анна Джейн- Поклонник. Также люблю готовить.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять где-нибудь в Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nikita_26
Москва → Другое

Погулять по парку, выпить кофе

маленькое фото пользователя ArtZ
Москва → Другое

Сходить в Пушкинский, прогуляться, покушать где-то

маленькое фото пользователя Egor23u
Москва → Другое

В Москве, по интересным местам 10 сентября 2022

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