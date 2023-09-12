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Москва
Профиль пользователя Anastasy

фото пользователя Anastasy

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 285 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 82 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулось 47 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

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анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

найти близких подружек, по душе)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

💅🏼🌸🧁GIRLS ВСТРЕЧИ 💅🏼🌸🧁

Откликнулось 5 участников

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