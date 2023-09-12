⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Anastasy
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам