Москва
Профиль пользователя Anastasiyaaa
О себе
Меня зовут Анастасия🌹Активная, интересная, весёлая девушка) Увлекаюсь спортом, музыкой, творчеством, психологией) Буду рада новым приятным знакомствам с открытыми для общения людьми) Классно было бы обрести верную подругу) Друзей тоже рассматриваю☺️
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти подруг!
Завести новые знакомства ✨
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
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