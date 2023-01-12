Меня зовут Анастасия🌹Активная, интересная, весёлая девушка) Увлекаюсь спортом, музыкой, творчеством, психологией) Буду рада новым приятным знакомствам с открытыми для общения людьми) Классно было бы обрести верную подругу) Друзей тоже рассматриваю☺️

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

Москва → Другое Найти попутчицу для поездки в Турцию либо в Эмираты вылет 12 августа

Москва → Другое Ищу девушек для совместного отдыха в Турцию

Москва → Другое Вступай в наше комьюнити❤️

Москва → Другое Погулять, меня позвали на презентацию по бизнесу в среду, хочу сходить

Москва → Другое Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Москва → Другое Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.