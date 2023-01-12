Москва
Профиль пользователя Anastasiyaaa

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О себе

Меня зовут Анастасия🌹Активная, интересная, весёлая девушка) Увлекаюсь спортом, музыкой, творчеством, психологией) Буду рада новым приятным знакомствам с открытыми для общения людьми) Классно было бы обрести верную подругу) Друзей тоже рассматриваю☺️

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → собрать компанию

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

Москва → путешествия

Ищу попутчицу в Турцию на конец августа/начало сентября🔆

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг🌹и друзей⭐️

Участие в других событиях

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