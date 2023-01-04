Люблю театр и путешествия. Позитивная и очень общительная.

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

Москва → другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → пообщаться Скажите, что все будет хорошо и скоро...

Владивосток → Другое Что вам рассказать?

Москва → Другое Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

Ростов-на-Дону → Другое Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

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