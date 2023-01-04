Москва
Профиль пользователя Anastasiya_She
О себе
Люблю театр и путешествия. Позитивная и очень общительная.
Профиль обновлён 1 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги
Не нравится:
☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)
Ростов-на-Дону → Другое
Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?
Брюссель → Другое
Расширить круг знакомств
Москва → Другое
Пообщаемся на любые вопросы, практика)
Москва → Другое
Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.
Владивосток → Другое
Что вам рассказать?
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