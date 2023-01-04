Москва
Профиль пользователя Anastasiya_She

фото пользователя Anastasiya_She

О себе

Люблю театр и путешествия. Позитивная и очень общительная.

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Скажите, что все будет хорошо и скоро...

Москва → другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)

маленькое фото пользователя Slide93
Ростов-на-Дону → Другое

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

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Брюссель → Другое

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Пообщаемся на любые вопросы, практика)

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Москва → Другое

Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

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