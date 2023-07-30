О себе

Добрый день 😃



Ищу подругу или приятную компанию в Москве для совместных прогулок, театров, музеев или просто посидеть в кафе. Если интересно, пишите по номеру в ватсап 89154607828 Анастасия 🤗🤗🤗



Всегда рада интересному общению.