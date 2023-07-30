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Москва
Профиль пользователя Anastasiya86

фото пользователя Anastasiya86

О себе

Добрый день 😃

Ищу подругу или приятную компанию в Москве для совместных прогулок, театров, музеев или просто посидеть в кафе. Если интересно, пишите по номеру в ватсап 89154607828 Анастасия 🤗🤗🤗

Всегда рада интересному общению.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

маленькое фото пользователя Lana095
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Sergei5
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

Посидеть в уютном кафе или погулять по городу )))

маленькое фото пользователя AnnaP_travel
маленькое фото пользователя Mila_L
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 360 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 228 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 146 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 107 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 100 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя KationaDash

Москва → другое

Найти подруг 😌💃🏼💃🏼💃🏼

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми для общения и прогулок

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Tatachka4

Москва → сходить на мероприятие

выпить кофе,пообщаться

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Katya22

Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Elina_M

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти подругу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Janebely

Москва → прогуляться, перекусить

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Study_naya

Москва → другое

Ищу подруг в Москве)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Sveety

Москва → собрать компанию

Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_13

Москва → активный отдых

Что ты выбираешь ночной клуб или прогулка в парке ?🤔

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Carbonium

Москва → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Романтизировать осень🧺

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Says

Москва → прогуляться, перекусить

Для тех, кто разбит и остался один 🩷

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя KristinaRicci

Москва → прогуляться, перекусить

Очень сильно хочу найти работу . Разбита внутри , хочу окунуться и забыть все..

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

🤝Кто хочет на мероприятие для дружеских знакомств с Психологическими играми?🤗

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя promary

Москва → прогуляться, перекусить

найти подружку, с которой будем ходить на всякие шоу в качестве массовки

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Keti_Melua

Москва → путешествия

Давай, на пару дней в Калининград?

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя ElenPo

Москва → прогуляться, перекусить

Попить вино, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Angelina

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя DariaDariaDaria

Москва → другое

Приглашаю в разговорный клуб английского и испанского языков!

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Vasilisa

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить на Вернисаж (Измайлово) винтажный/блошиный рынок.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Anzhela0000

Москва → прогуляться, перекусить

Чахну без подружек:)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Tatiana_99

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг с непопулярными взглядами на политику!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Dokard201

Москва → прогуляться, перекусить

Найти друзей для игры в настольные игры, посиделок, общения

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alina0309

Москва → прогуляться, перекусить

Поход в кино театр музеи прогулка по Москве

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Natali_pushinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске подруг, близких по духу людей.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя jsullent

Москва → прогуляться, перекусить

Кальян покурить, поиграть в настолки. Дата на обсуждении.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ресторан вкусно покушать

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Olga2216

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить по коктейльчику и легкое общение , разговоры о жизни ) 30+))

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя NamazovFFF

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет на футбол⚽?

Откликнулся 1 участник

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