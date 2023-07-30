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Москва
Добрый день 😃
Москва
Профиль пользователя Anastasiya86
О себе
Добрый день 😃
Ищу подругу или приятную компанию в Москве для совместных прогулок, театров, музеев или просто посидеть в кафе. Если интересно, пишите по номеру в ватсап 89154607828 Анастасия 🤗🤗🤗
Всегда рада интересному общению.
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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