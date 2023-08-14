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Москва
Профиль пользователя anastasiya14

фото пользователя anastasiya14

О себе

Появилось свободное время, перед дипломом, буду рада погулять с классной компанией, людьми ))

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Zlatik

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какой-нибудь концерт 🤘

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Mitrofanya

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу хорошую компанию

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → активный отдых

Вместе заниматься танцами / воздушной гимнастикой

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Evgeniia

Москва → другое

Хочу пойти в клуб сегодня. Из вариантов папа например

Откликнулись 3 участника

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