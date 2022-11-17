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Москва
Профиль пользователя Anastasiiia89

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О себе

Очень люблю изучать языки, Английский, испанский, скоро начну итальянский. Нравится обсуждать политику и смотреть различные лекции на эту тему. Предлагаю сходить в антикафе и поиграть в настольные игры за чашкой кофе✨ Мечтаю найти подругу, с которой можно будет болтать днями и ночами обо всем подряд, ходить в новые необычные места или просто смотреть фильмы с попкорном

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро📺 Политика😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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