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Москва
Москва
Профиль пользователя Anastasiiia89
О себе
Очень люблю изучать языки, Английский, испанский, скоро начну итальянский. Нравится обсуждать политику и смотреть различные лекции на эту тему. Предлагаю сходить в антикафе и поиграть в настольные игры за чашкой кофе✨ Мечтаю найти подругу, с которой можно будет болтать днями и ночами обо всем подряд, ходить в новые необычные места или просто смотреть фильмы с попкорном
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро📺 Политика😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
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