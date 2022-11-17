О себе

Очень люблю изучать языки, Английский, испанский, скоро начну итальянский. Нравится обсуждать политику и смотреть различные лекции на эту тему. Предлагаю сходить в антикафе и поиграть в настольные игры за чашкой кофе✨ Мечтаю найти подругу, с которой можно будет болтать днями и ночами обо всем подряд, ходить в новые необычные места или просто смотреть фильмы с попкорном