⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя AnastasiiaP
О себе
Ищу в кем сходить в караоке в Москве
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам