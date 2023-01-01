Ищу в кем сходить в караоке в Москве

Была в сети вчера

Ищу подругу или небольшую компанию для совместного посещения караоке

Я интроверт, хотелось бы найти подругу

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