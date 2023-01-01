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Москва
Профиль пользователя AnastasiiaP

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О себе

Ищу в кем сходить в караоке в Москве

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Ищу подругу или небольшую компанию для совместного посещения караоке

маленькое фото пользователя DenZo
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekatmeow

Москва → пообщаться

Я интроверт, хотелось бы найти подругу

Откликнулись 3 участника

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