О себе

Живу в Москве уже 2 года, но так и не обзавелась подругой, с которой могу встретиться и рассказать ей о наболевшем, ну и конечно, же послушать о её наболевшем)

Живу с молодым человеком, но он много работает, поэтому чувствую себя достаточно одиноко. Недавно появилась собака, поэтому если вы тоже обладатель четырехногого счастья- это вообще кайф) Ничем особо не занимаюсь сейчас, но у меня пока тяжелый период🥲 люблю танцевать, планирую возобновить в ближайшем будущем) в общем хочу найти ту которой буду присылать кружочки в телеге со всякой фигней)