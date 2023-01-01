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Москва
Живу в Москве уже 2 года, но так и не обзавелась подругой, с которой могу встретиться и рассказать ей о наболевшем, ну и конечно, же послушать о её наболевшем)
Москва
Профиль пользователя Anastasiapolle
О себе
Живу в Москве уже 2 года, но так и не обзавелась подругой, с которой могу встретиться и рассказать ей о наболевшем, ну и конечно, же послушать о её наболевшем)
Живу с молодым человеком, но он много работает, поэтому чувствую себя достаточно одиноко. Недавно появилась собака, поэтому если вы тоже обладатель четырехногого счастья- это вообще кайф) Ничем особо не занимаюсь сейчас, но у меня пока тяжелый период🥲 люблю танцевать, планирую возобновить в ближайшем будущем) в общем хочу найти ту которой буду присылать кружочки в телеге со всякой фигней)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно
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