Москва
Профиль пользователя AnastasiaP99

фото пользователя AnastasiaP99

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию сходить завтра (11.06) на Stand Up

Москва → сходить на мероприятие

Выставка Мультфильмы для Взрослых

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

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Москва → Другое

Найти подругу

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Женское комьюнити

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Ищу тебя, подруга💥

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Найти неадекватных подруг с весельцой

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Ищу подруг✨

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Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя AlinaMayak
Москва → Другое

Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

маленькое фото пользователя IANINA
Москва → Другое

Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память

маленькое фото пользователя Raamzzik
Москва → Другое

Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.