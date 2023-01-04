Москва
Профиль пользователя AnastasiaP99
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Ищу тебя, подруга💥
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Москва → Другое
Ищу подруг✨
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Москва → Другое
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Москва → Другое
Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать
Москва → Другое
Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память
Москва → Другое
Если погода не подведёт , хотелось бы прогуляться по центру где нибудь
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