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Москва
Пытаюсь перейти в сферу IT, пишу на Python. Знаю корейский язык. Слушаю к-поп, люблю Babymetal. Нравится посещать интересные мероприятия без особой толкучки.
Москва
Профиль пользователя AnastasiaP97
О себе
Пытаюсь перейти в сферу IT, пишу на Python. Знаю корейский язык. Слушаю к-поп, люблю Babymetal. Нравится посещать интересные мероприятия без особой толкучки.
Возможно смогу дать парочку советов по питанию.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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