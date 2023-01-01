Москва

Профиль пользователя AnastasiaP97

О себе Пытаюсь перейти в сферу IT, пишу на Python. Знаю корейский язык. Слушаю к-поп, люблю Babymetal. Нравится посещать интересные мероприятия без особой толкучки.

Возможно смогу дать парочку советов по питанию.

Была в сети на прошлой неделе

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