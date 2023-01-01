⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя AnastasiaP97

фото пользователя AnastasiaP97

О себе

Пытаюсь перейти в сферу IT, пишу на Python. Знаю корейский язык. Слушаю к-поп, люблю Babymetal. Нравится посещать интересные мероприятия без особой толкучки.
Возможно смогу дать парочку советов по питанию.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📸 Пофоткаться💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя anastasia215
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя Lipatushka
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Vuvu

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам