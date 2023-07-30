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Москва
Профиль пользователя AnastasiaOk

фото пользователя AnastasiaOk

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → собрать компанию

Собрать компанию на Новый год 🥂

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Откликнулось 10 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 580 участников

маленькое фото пользователя Alexey.ru

Москва → прогуляться, перекусить

Приятное общение, позитивная атмосфера!

Откликнулись 3 участника

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